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28.06.2020 (04:00)

Корабельные поисковые ударные группы и морская авиация ТОФ отработали задачи по поиску подлодок условного противника в Японском море

В ходе учения двум корабельным поисковым ударным группам Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», малых противолодочных кораблей «Кореец», «Советская Гавань» и «МПК-221» была поставлена задача произвести в заданном районе поиск подводной лодки условного противника. Противолодочным силам противостояла дизельная подводная лодка ТОФ.

Противолодочные тактические группы кораблей на учении взаимодействовали с самолётами морской авиации. В ходе полётов над акваторией Японского моря экипажи противолодочных самолетов Ил-38 решали задачи по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. Противолодочники комплексно применили радиолокационные и сбрасываемые гидроакустические средства обнаружения с постановкой буев, оперативно принимали и анализировали полученную от них информацию. Общее время нахождения противолодочной авиации в воздухе превысило 6 часов.

Совместные действия надводных кораблей и противолодочной авиации в ходе учения были признаны успешными.

К выполнению учебно-тренировочных задач привлекалось пять надводных кораблей, подводная лодка и два экипажа противолодочных самолётов морской авиации ТОФ.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Экипажи кораблей Приморской флотилии, разнородных сил ТОФ, отработали задачи по выводу сил из-под удара

Метки:
Тихоокеанский флот
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