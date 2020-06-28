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28.06.2020 (03:00)

Спортсмены Тихоокеанского флота совместно с представителями Федерации регби Приморского края поздравили ветеранов спорта

В дни, когда в России проходили торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, спортсмены Тихоокеанского флота совместно с коллегами из Приморского края посчитали свои долгом оказать почести заслуженным спортсменам и тренерам, которые внесли огромный вклад в развитие и укрепление флотского спорта.

Представители Спортивного комитета флота и спортсмены флотской сборной команды по регби «ТОФ» навестили дома во Владивостоке известных в крае спортсменов, поздравили их с праздником и вручили ветеранам спорта подарки, специально подготовленные комитетом по развитию регби в Вооружённых Силах РФ.

Тихоокеанцы постоянно поддерживают контакт с наставниками, которые по сей день продолжают делиться своим спортивным опытом с молодым поколением спортсменов.

Очередная встреча стала поводом вспомнить прошлые достижения, поговорить о текущем состоянии спортивной работы на флоте, перспективах развития новых видов спорта, обсудить важные вопросы.

Ветераны поблагодарили коллег за внимательное отношение к себе и пообещали своё содействие в воспитании новых поколений флотских спортсменов.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Ветераны
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