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28.06.2020 (01:00)

В Тверском соединении прошли полеты ВТА

В Тверском соединении военно-транспортной авиации прошли учебно-тренировочные полеты.

В мероприятии были задействованы самолеты Ил-76мд и Ан-124 «Руслан», аэродромы Мигалово (Тверская область) и Сеща (Брянская область).

Полеты выполнялись в ночное время. Экипажи самолетов военно-транспортной авиации отработали взлеты, посадки, перебазирование на оперативные аэродромы и возвращение в пункты дислокации, взаимодействие с группами руководства полетами на аэродромах.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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