27.06.2020 (21:00)

«Ярсы» парадного расчета вернулись в Тейковское ракетное соединение после Парада Победы

Военнослужащие и военная техника Тейковского ракетного соединения, которые были задействованы в военном параде на Красной площади, прибыли к месту постоянной дислокации в Ивановскую область.

Ракетчики успешно совершили марш протяженностью более 400 км из Москвы в город Тейково, преодолев на маршруте движения более 100 различных сложных участков дорог.

В этом году в составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по московской брусчатке прошли три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».

Теперь агрегаты пусковых установок пройдут регламентное обслуживание и будут приведены в исходное положение.

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