27.06.2020 (20:30)

Военно-патриотическая акция «Свеча Памяти» прошла в технополисе «ЭРА» в день Памяти и скорби

Военно-патриотические мероприятия, начались в 4 часа утра. 79 свечей были зажжены на морском пирсе технополиса в память о героях Великой Отечественной войны. Операторы научных рот и командование наукограда вместе с горящими свечами держали в руках фотографии своих родственников-фронтовиков.

В День памяти и скорби под руководством начальника технополиса генерал-лейтенанта Владимира Ивановского личный состав также принял участие в церемонии возложения венков к обелиску на братской могиле советских воинов и мирных жителей на мемориальном кладбище города Анапы, в осмотре экспозиции расположенной поблизости Аллеи Памяти, посвященной подвигам героев войны 1941 – 1945 годов. 48 операторов научных рот и офицеров технополиса «ЭРА» прошли в парадном строю по главной площади города-героя Новороссийска.

В то же время в самом технополисе состоялся импровизированный парад радиоуправляемой военной техники. Предприятия промышленности-резиденты «ЭРЫ» предоставили для показа миниатюрные модели фронтовой и современной военной техники Су-35, Су-25, Т-90, ГАЗ-66, БТР (333-ZJ11), Т-34, КВ-1, Урал.

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