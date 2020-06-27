27.06.2020 (20:15)

В Главном храме Вооруженных Сил России впервые проведено таинство крещения

Сегодня в баптистерии Патриаршего собора – Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации впервые состоялось важнейшее таинство Православной церкви - крещение.

Обряд провел ключарь храма Победы епископ Стефан.

«С сегодняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам Вооруженных Сил Российской Федерации», – сказал после совершения таинства Стефан.

Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Эффект камерности крестильного храма достигается полихромным мозаичным убранством стен и свода, керамическими иконами в иконостасе и на столпах, орнаментацией пола, выполненной в технике флорентийской мозаики из мрамора, оникса и нефрита, перемежающимися латунными вставками. Интерьеры нижнего храма и баптистерия совершенно уникальны и не имеют аналогов в современном зодчестве как по количеству мозаик и керамического убранства в интерьере, так и по уровню их исполнения.

14 июня 2020 года состоялось освящение Патриаршего Собора воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил России.

Создание Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России.



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