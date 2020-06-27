27.06.2020 (20:00)
Три дальних противолодочных самолета Ту-142мк выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей
27 июня 2020 года три дальних противолодочных самолета Ту-142мк выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута полета самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.
Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142мк выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-22 ВВС США.
Истребительно-авиационное прикрытие осуществлялось истребителями-перехватчиками МиГ-31. Продолжительность полета самолетов составила около 11 часов.
Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.