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27.06.2020 (19:30)

Исследователями Северного флота обнаружены места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны

Научной группой Комплексной экспедиции Северного флота в ходе анализа космических снимков обнаружены места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны.

Две группы объектов в районе Таймырского полуострова достоверно идентифицированы как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота.

Речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена. Батареи входили в состав 93 отдельного артиллерийского дивизиона. Установлены они были в 1943 году, когда активность фашистских подводных сил создала серьезную угрозу советским коммуникациям в Карском море. На каждой батарее находилось по четыре 122 мм орудия.

На космических снимках отчетливо распознаются основные и запасные орудийные позиции, а также место расположения подразделений. Личный состав нес дежурство на батареях до самого конца войны.

Как следует из расшифрованного научной группой экспедиции бортового журнала фашистской подводной лодки «U-711», размещение флотских артиллеристов на пустынных арктических островах стало неприятным сюрпризом для фашистов и заставило их перенести районы своих действий.

В августе 2020 года один из отрядов Комплексной экспедиции Северного флота планирует высадиться на острове Нансена и полуострове Михайлова и совместно с учеными Русского географического общества впервые после войны исследовать обнаруженные объекты «Арктического фронта».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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