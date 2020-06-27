27.06.2020 (19:30)
Исследователями Северного флота обнаружены места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны
Научной группой Комплексной экспедиции Северного флота в ходе анализа космических снимков обнаружены места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны.
Две группы объектов в районе Таймырского полуострова достоверно идентифицированы как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота.
Речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена. Батареи входили в состав 93 отдельного артиллерийского дивизиона. Установлены они были в 1943 году, когда активность фашистских подводных сил создала серьезную угрозу советским коммуникациям в Карском море. На каждой батарее находилось по четыре 122 мм орудия.
На космических снимках отчетливо распознаются основные и запасные орудийные позиции, а также место расположения подразделений. Личный состав нес дежурство на батареях до самого конца войны.
Как следует из расшифрованного научной группой экспедиции бортового журнала фашистской подводной лодки «U-711», размещение флотских артиллеристов на пустынных арктических островах стало неприятным сюрпризом для фашистов и заставило их перенести районы своих действий.
В августе 2020 года один из отрядов Комплексной экспедиции Северного флота планирует высадиться на острове Нансена и полуострове Михайлова и совместно с учеными Русского географического общества впервые после войны исследовать обнаруженные объекты «Арктического фронта».