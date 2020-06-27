27.06.2020 (16:30)

Спортивный городок нового образца будет построен в Белгородской области

Новый спортивный городок будет построен на территории Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа.

В состав комплекса войдут гимнастический городок с многопролетными гимнастическими снарядами, площадка для отработки приемов рукопашного боя, футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой и трибунами, а также сектор для метания учебных гранат. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию спланированы в летнем периоде обучения 2020 года. При возведении всех элементов используются современные экологически чистые материалы.

Кроме того, после 1 августа 2020 года начнется строительство двух полос препятствий, включающих в себя участок скоростного бега, ров, забор с наклонной доской, разрушенный мост из трех отрезков, лестницу, стенку с двумя проломами, колодец с ходом сообщения и траншею. Общая площадь обеих полос препятствий составит около 1,5 тыс кв. м.

К строительству привлечено более семидесяти сотрудников и около десяти единиц техники военно-строительного комплекса МО РФ. По окончании строительства пропускная способность вырастет до 500 человек в час.

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