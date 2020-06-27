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27.06.2020 (16:15)

Танки Т-90М «Прорыв» приступили к выполнению мероприятий боевой подготовки в Подмосковье после участия в военном Параде Победы в Москве

Танки Т-90М «Прорыв» которые ранее поступили в гвардейскую танковую армию ЗВО приступили к выполнению боевых задач после участия в военном Параде Победы в Москве.

Ранее командующий гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщил «В танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, начались первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

«Боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Они оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени», — дополнил генерал-лейтенант Сергей Кисель.

В объединении применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90. Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Также тренажеры для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на разных дальностях до десяти различных мишеней. Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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