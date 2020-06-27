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27.06.2020 (16:00)

В гарнизонах общевойсковой армии ЗВО оборудованы рабочие места выездных комиссий для голосования по поправкам в Конституцию

В военных гарнизонах общевойсковой армии Западного военного округа оборудованы рабочие места выездных комиссий для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Места для голосования обработаны подразделениями радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО при помощи специальных комплектов для дезинфекции ДКВ-1 с раствором ДТС-ГК. Также специально для военнослужащих и сотрудников избирательных комиссий места для голосования были оборудованы медицинскими масками, перчатками и антисептическими спреями для обработки рук и мебели.

В голосовании по поправкам в Конституцию зарегистрировались свыше 10 тысяч военнослужащих из Смоленской, Воронежской, Курской, Московской, Брянской и Белгородской области. Голосование на территории частей и соединений пройдёт с 25 до 30 июня.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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-Не проголосовано-
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