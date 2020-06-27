27.06.2020 (15:45)

Военные специалисты войск РХБ защиты ЗВО провели специальную обработку парадной техники перед отправкой в регионы базирования

Военные специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную обработку техники и вооружения, задействованной в военном параде 24 июня городе Воронеже.

Военнослужащие РХБ защиты продезинфицировали свыше 100 единиц вооружения и военной техники, а также седельные тягачи и автобусы, предназначенные для транспортировки военнослужащих. Для обработки техники были задействованы специальные комплекты для дезинфекции ДКВ-1 и авторазливочные станции АРС-14КМ.

Участники парада Победы сдали тесты на COVID-19 и для поддержания противоэпидемического режима были обеспечены большим количеством медицинских перчаток, масок и антисептиками.

Всего к местам несения службы отправятся свыше 1,2 тыс. военнослужащих, участвовавших в параде.

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