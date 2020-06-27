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27.06.2020 (15:30)

Расчёты противовоздушной обороны общевойсковой армии ЗВО отразили атаку условного противника по ключевым военным объектам в Курской области

Расчёты противовоздушной обороны общевойсковой армии Западного военного округа отразили атаку условного противника в Курской области.

В ходе учения расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» организовали оборону стратегических объектов инфраструктуры от нападения воздушных целей «противника». Военнослужащие провели электронные пуски как с подготовленных по тревоге позиций, так и во время движения механизированных колон.

К боевому слаживанию расчетов ПВО привлечено свыше 600 военнослужащих, а также свыше 40 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ПВО
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