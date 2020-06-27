27.06.2020 (15:15)

Рой Джонс оставил третью запись в книге почетных гостей «Дороги Памяти»

Рой Джонс-младший, российский и американский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года посетил мемориальный комплекс «Дорога Памяти» и ознакомился с художественно-архитектурным убранством Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Парке «Патриот».

Боксер склонил голову возле памятника Матерям Победителей отдавая дань уважения всем женщинам нашей страны, которые провожали мужчин на войну.

Гостю показали залы и галереи уникального музейного комплекса «Дорога Памяти», где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

В ходе экскурсии спортсмен посетил Зал Союзников, в котором услышал военную музыку времен Второй мировой войны на родном ему языке.

В зале союзников известный боксер отметил, что «это отличный проект, очень нужный, особенно для молодёжи, чтобы всё это помнили и не забывали. Я обязательно посоветую своим американским друзьям, чьи предки также участвовали в борьбе с общим врагом поучаствовать в этом проекте».

«Сейчас там учат, что мы враги, а здесь видно, что это не так, что мы были друзья», - добавил Рой Джонс.

Спортсмен оставил памятную запись в Книге почетных посетителей на третьей странице сразу после записи всемирно известного кинорежиссёра и актера Эмира Кустурицы.

«Это лучшее, что я видел. Что-то есть, что отличает русских от других. Они все делают правильно. Мы делаем все правильно. Благослови Вас Господь! Это будет опыт справедливости. Поверьте мне», - написал в книге Рой Джонс.

В ходе экскурсии, Рой Джонс опробовал на ходу оригинальный внедорожник времён Второй Мировой войны – Студебекер.

«Теперь я понял почему в Москве ежегодно проводится такой грандиозный Парад Победы», - резюмировал Рой Джонс, посетив зал «Победа».



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