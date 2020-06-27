27.06.2020 (15:00)

На сборном пункте призывников республики Алтай прошло голосование по поправкам в Конституцию России

Более 50 новобранцев из Республики Алтай, отправляющихся для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации по призыву, приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации на призывном пункте.

В связи с ограничительными мероприятиями, действующими в регионе, голосование проходило со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Все призывники накануне прошли тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у молодых людей отрицательные. Новобранцам выданы маски, перчатки, антисептики для дезинфекции рук. Помещение, в котором проводилось голосование было полностью продезинфицировано силами подразделений РХБ защиты.

Всего в ряды ВС РФ от Республики Алтай в период проведения весеннего призыва будет направлено более 300 новобранцев.

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