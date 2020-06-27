27.06.2020 (14:45)

Военнослужащие, прибывшие в Новосибирск на конкурс «Отличники войсковой разведки», приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

Военнослужащие, прибывшие в Новосибирск для участия во всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки», приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Разведчики проголосовали на избирательном участке, который был организован на территории военного полигона в Кольцово. В голосовании приняли участие военнослужащие Центрального, Восточного, Западного, Южного военных округов, личный состав Северного и Черноморского флота, Воздушно-десантных войск и Росгвардии.

Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемиологические требования. Выборы проходили на открытом воздухе, военнослужащие придерживались социальной дистанции, находились в масках и перчатках, на избирательном участке имелись все необходимые антисептические средства.

Во всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» задействовано более 150 военнослужащих.

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