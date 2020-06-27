27.06.2020 (05:30)

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России встретился с молодыми офицерами – выпускниками 2020 года

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев провел в Петропавловске-Камчатском встречу с офицерами-выпускниками военных ВУЗов Министерства обороны.

В текущем году для прохождения службы на надводных кораблях, в морской авиации и соединениях береговых войск радиотехнической службы и ПВО на Камчатку прибыло более 70 лейтенантов.

В ходе выступления командующий рассказал молодым офицерам о традициях объединения и перспективах его развития, организации боевой подготовки и поделился личным опытом первых шагов офицерской службы.

Для выпускников 2020 года, командованием ОКВС спланирован комплекс мероприятий, направленный на становление молодых лейтенантов в воинских коллективах.

В ходе традиционных сборов офицеры пройдут анкетирование по социально-психологическим вопросам, ознакомятся с нормативными документами, выполнят упражнения по огневой подготовке, сдадут зачеты по предметам профессионально-должностной подготовки.

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