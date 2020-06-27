27.06.2020 (05:30)
Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России встретился с молодыми офицерами – выпускниками 2020 года
Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев провел в Петропавловске-Камчатском встречу с офицерами-выпускниками военных ВУЗов Министерства обороны.
В текущем году для прохождения службы на надводных кораблях, в морской авиации и соединениях береговых войск радиотехнической службы и ПВО на Камчатку прибыло более 70 лейтенантов.
В ходе выступления командующий рассказал молодым офицерам о традициях объединения и перспективах его развития, организации боевой подготовки и поделился личным опытом первых шагов офицерской службы.
Для выпускников 2020 года, командованием ОКВС спланирован комплекс мероприятий, направленный на становление молодых лейтенантов в воинских коллективах.
В ходе традиционных сборов офицеры пройдут анкетирование по социально-психологическим вопросам, ознакомятся с нормативными документами, выполнят упражнения по огневой подготовке, сдадут зачеты по предметам профессионально-должностной подготовки.