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27.06.2020 (14:30)

На Балтийском флоте прошла конференция по предупреждению ДТП

На Балтийском флоте прошла конференция по обеспечению безопасности дорожного движения с военнослужащими-владельцами личного автотранспорта. Она прошла в режиме видеоконференцсвязи со всеми гарнизонами флота, расположенными в Калининградской областях и в г. Кронштадте под общим руководством командующего флотом адмиралом Александром Носатовым.

Цель конференции — повышение эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения, снижение уровня травматизма и количества ДТП.

В ходе конференции командующий Балтийским флотом напутствовал подчинённых на неукоснительное соблюдение технического регламента при эксплуатации личного автотранспорта, соблюдение правил дорожного движения и напомнил печальную статистику дорожно-транспортных происшествий, в которых ежегодно гибнет больше людей, чем в вооружённых конфликтах.

Водительскому составу флота были доведены поправки и дополнения в правила дорожного движения в регионе пребывания, информацию о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Кроме этого в рамках конференции на базе мотострелкового полка в Калининграде было проведено специальное занятие с владельцами мотоциклов.

Для большей наглядности участникам конференции был показан тематический короткометражный фильм «Этого могло не случиться», призывающий водителей задуматься об опасности нарушения правил дорожного движения.

В завершение конференции водительскому составу была поставлена задача повысить профессиональные навыки управления автомобильной и бронетанковой техникой, а также сохранить нулевую аварийность на дорогах региона в летнем периоде обучения.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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