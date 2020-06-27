27.06.2020 (14:15)

Военнослужащие Воздушно-десантных войск и члены их семей участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Военнослужащие и гражданский персонал Воздушно-десантных войск, а также члены их семей, начиная с 25 июня 2020г. участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Всего в голосовании принимает участие около 50 тысяч человек военного электората Воздушно-десантных войск, которые голосуют на более чем 400 избирательных участках, расположенных в 15 субъектах Российской Федерации.

Кроме того, организованы выездные мобильные пункты голосования, с помощью которых будет организовано голосование на дому ветеранов Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск.

По состоянию на 27 июня 2020г. в голосовании уже приняло участие около 40 тысяч военнослужащих, гражданского персонала Воздушно-десантных войск и членов их семей.

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