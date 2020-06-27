27.06.2020 (14:00)

Энгельский тяжелый бомбардировочный авиационный полк Дальней авиации отпраздновал своё 80-летие с момента образования

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли торжественные мероприятия в честь 80-летия со дня основания 121-го гвардейского Краснознаменного Севастопольского бомбардировочного авиационного полка.

В мероприятиях приняли участие командование и личный состав соединения Дальней авиации, представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций.

В ходе торжественного митинга наиболее отличившимся офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам, а также гражданскому персоналу были вручены очередные воинские звания, медали, грамоты и ценные подарки.

«За 80 лет полк прошел славную эволюцию от боевого применения в годы Великой Отечественной войны самолетов ТБ-3 до современных ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс. За свою героическую историю в полку воспитано девятнадцать Героев Советского Союза, двое из которых удостоены этого звания дважды, и два Героя Российской Федерации, вписав в летопись нашего Отечества имена и подвиги воинов-авиаторов. Нынешнее поколение воинов-авиаторов свято чтит уроки своих предшественников, достойно выполняет задачи по обеспечению безопасности родного Отечества» - подчеркнул в ходе своего выступления командир соединения Дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

В ходе праздничных мероприятий ветераны делились памятными воспоминаниями и впечатлениями о военной службе в Дальней авиации.

В завершение торжественных мероприятий для ветеранов и гостей полка был организован праздничный концерт.

Справочно:

Созданный в предвоенные годы полк прошел славный боевой путь, передавая лучшие традиции гвардейцев из поколения в поколения.

Уже 24 июня 1941 года были совершены первые боевые вылеты на позиции немецко-фашистских захватчиков.

За проявленную отвагу в боях за Родину, за стойкость и героизм 18 августа 1942 года полку присвоено наименование «Гвардейский».

В ознаменование побед и отличий в боевых действиях при освобождении полуострова Крым полку присвоено почетное наименование «Севастопольский».

18 августа 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками полк награжден орденом Красного знамени.

За героизм и отвагу проявленную в боях с врагом в годы Великой Отечественной войны 17 авиаторам было присвоено звание Героя Советского Союза. Два авиатора - Павел Андреевич Таран и Василий Николаевич Осипов дважды удостоились высшей награды - звания Героя Советского Союза.

Экипажи полка являются постоянными участниками парадов, систематически выполняют полеты в зонах национальных интересов Российской Федерации.

По итогам 2019 учебного года полк признан лучшим в Воздушно-космических силах.

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