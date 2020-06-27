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27.06.2020 (13:15)

Военный комиссариат Республики Башкортостан отправил более 1,5 тыс. призывников к местам прохождения службы

Военный комиссариат Республики Башкортостан отправил более 1,5 тыс. призывников к местам прохождения службы.

Отправка молодого пополнения производится автобусами, железнодорожным и авиатранспортом, предварительно везде производится дезинфекция. Перед отправками с напутственными словами перед новобранцами выступает военный комиссар региона Игорь Харченко. «Служите достойно. Не подводите своих командиров и товарищей. Год пролетит очень быстро, за это время вы приобретете много знаний. В добрый путь!» - пожелал Игорь Харченко. 

Каждому новобранцу выдается вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

В весенний призыв из Башкирии планируется отправить для прохождения военной службы более 5 тыс. призывников.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Более 5 тыс. новобранцев отправились к местам прохождения службы по призыву из регионов Урала, Сибири и Поволжья

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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