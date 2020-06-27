27.06.2020 (13:00)

Стартовавший сегодня в Пензе Всеармейский конкурс среди военных оружейников посвятили памяти маршала артиллерии Николая Яковлева

В Пензе сегодня стартовал Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник". Его посвятили памяти маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева, который в годы Великой Отечественной войны руководил Главным артиллерийским управлением Красной Армии и за успехи в службе шесть раз награждался Орденом Ленина.

На торжественном открытии соревнований главный судья полковник Михаил Филатов отметил, что конкурс проводится в пятый раз, победителям будет предоставлено право представить Вооружённые Силы России в августе на заключительном международном этапе соревнований.

- Рад всех приветствовать на пятых юбилейных состязаниях "Мастер-Оружейник". Вы на отборочных этапах доказали, что являетесь лучшими в своих округах и родах войск. Сейчас по вам будут давать оценку вашим округам и родам войск. Вы должны показать, что не зря тут оказались. Но при этом не забывать о правилах безопасности. Желаю вам удачи и успехов в предстоящих соревнованиях. У вас есть шанс представить Вооруженные Силы России на заключительном международном этапе конкурса, который в этом году пройдет в августе, - сказал полковник М.Филатов.

В ходе первого этапа командам предстоит эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу на 4 км, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно починить и в конце произвести контрольный выстрел.

Соревнования продлятся до 2 июля. Участникам предстоит ещё вывести с условного поля боя, починить и произвести стрельбы из реактивных систем залпового огня и зенитных установок. Также состоится этап, где команды будут состязаться в умении ремонтировать и проводить боевые стрельбы из гранатомётов, пулеметов, автоматов и пистолетов.

Во время подготовки и проведения конкурса принимаются комплекс мер, направленный на исключение случаев заболевания личного состава вирусными инфекциями. Все команды на конкурс прибыли заблаговременно, у всех были взяты тесты на наличие вирусной инфекции. На полигоне Константиновновка, где проходит конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих, проводится периодическая дезинфекция, участников три раза в день проверяют на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования ограничен.

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