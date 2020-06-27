27.06.2020 (12:45)

На полигоне «Песочное» в Ярославской области определили лучших специалистов топографической службы Воздушно-десантных войск

В период с 23 по 26 июня 2020г., в Ярославской области на полигоне «Песочное» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения состоялись финальные испытания среди специалистов топографической службы Воздушно-десантных войск «Надежный ориентир ВДВ - 2020».

В этом году конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию образования Воздушно-десантных войск.

Конкурс представляет собой состязание офицеров топографической службы ВДВ в виде соревнований по военно-прикладной и профессиональной подготовке.

В соревновании приняли участие около 30 участников, представляющих все соединения и воинские частей Воздушно-десантных войск.

На пути к финалу военнослужащим необходимо было продемонстрировать профессиональные навыки в 6-и номинациях: «Угломер», «Ориентир», «Решение навигационных задач с применением аппаратуры спутниковой навигации «Орион», «Преодоление полосы препятствий», «Геоинформационная система «Оператор», «Стрельба из штатного оружия».

В ходе конкурса военные топографы состязались в умении проводить топогеодезические расчёты на время, определять номенклатуры листов электронных и топографических карт.

Одним из самых увлекательных этапов, по словам начальника топографической службы штаба ВДВ полковника Александра Козлова, стал этап «Ориентир», где участникам конкурса необходимо было преодолеть дистанцию, протяженностью 5 километров по пересеченной местности и отыскать по заданным координатам 7 контрольных точек с помощью навигационной аппаратуры «Орион».

«На сегодняшний день данная аппаратура имеет широкое применение в Воздушно-десантных войсках и служит для ориентирования на местности подразделений в ходе выполнения учебных и боевых задач», – уточнил полковник Александр Козлов.

По итогам конкурса лучшим специалистом топографической службы Воздушно-десантных войск стал гвардии капитан Игорь Полещук, представляющий гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк из Ставрополя, вторым стал начальник топографической службы Камышинскго отдельного десантно-штурмового Донского казачьего соединения гвардии капитан Александр Григорьев, заслуженное третье место, в упорной борьбе завоевал гвардии лейтенант Дмитрий Тарасов, проходящий службу в пункте оперативной картографии и навигации Командования Воздушно-десантных войск.

Победитель и призеры конкурса представят топографическую службу Воздушно-десантных войск на Всеармейском этапе конкурса «Надежный ориентир», который состоится в конце июля 2020г. на базе Серпуховского филиала Военной академии РВСН.

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