27.06.2020 (12:30)

Российские военные построили пять новых мостов в Тульской области

Российские военные с опережением графика построили пять мостов в Тульской области, сообщил в субботу замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

«В связи с обращением Губернатора Тульской области решением Министра обороны Российской Федерации в период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Все мостовые сооружения построены с опережением графика», – сказал Булгаков.

Сегодня прошло торжественное открытие самого длинного из новых мостов – он расположен в Одоевском районе. Новый мост через реку Упа построили вместо аварийного деревянного, его протяженность составила 84 метра. С его помощью удалось восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами Завалово, Прудки, Рождествено и Козюлькино. Суммарная длина всех пяти мостов – 216 метров.

Мосты были построены в рамках тактико-специального учения с мостовыми подразделениями ЗВО. Грузоподъемность каждого моста составляет не менее 50 тонн, срок эксплуатации– 50 лет.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в местах, где построены новые мосты, раньше в период весеннего половодья из-за подтопления местные жители зачастую оказывались отрезанными от крупных населённых пунктов.

«Спасибо Минобороны России за помощь. С 2018 года всего военнослужащие возвели в регионе 14 мостов. Это позволило улучшить транспортную доступность для более чем семи тысяч наших жителей из 36 населённых пунктов», - добавил Дюмин.

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