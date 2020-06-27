27.06.2020 (11:15)

На Балтийский флот прибыли команды-участники конкурса «Морской десант - 2020»

В Калининградскую область прибыли команды Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также Дальневосточного высшего общевойскового командного и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училищ для участия в конкурсе «Морской десант-2020»

В ближайшее время на полигоне Балтийского флота «Хмелевка» начнется приём экипажами бронетранспортёров БТР-82А и приведение их вооружения к нормальному бою.

В рамках подготовки к участию в «Морском десанте» команды на полигоне будут совершенствовать навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывать ведение огня из вооружения бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням. В общей сложности в мероприятии будет задействовано более 20 единиц боевой техники.

Этапы конкурса пройдут в Калининградской области на полигоне «Хмелевка», где с 2016 года функционируют трасса соревнований, полосы препятствий, имеется учебно-материально база, специализированные мишени, а также места размещения, ремонта и стоянки военной техники.

Конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-Морского Флота «Морской десант - 2020» пройдет с 3 по 7 июля.

Победители межфлотского этапа конкурса примут участие в международном конкурсе «Морской десант» в рамках АРМИ-2020

Перед проведением тренировок все бронетранспортеры будут тщательно продезинфицированы силами подразделений РХБ защиты в рамках мероприятий комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Также военными специалистами ежедневно проводится дезинфекция мест пребывания участников конкурса, предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники конкурса находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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