27.06.2020 (10:45)

Школьники юнармейского отряда «Морской пехотинец» из Сочи посетили корабли Черноморского флота в Новороссийске

Более 50 детей юнармейского отряда «Морской пехотинец» детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Сочи посетили корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ).

В ходе экскурсии школьники ознакомились с организацией корабельной службы, корабельным распорядком дня и условиями быта моряков.

Также юнармейцы смогли пройти по верхним палубам кораблей, ознакомиться с их вооружением и тактико-техническими характеристиками.

Экскурсия проводилась членами экипажей кораблей и судов, в том числе на борту малого противолодочного корабля «Касимов», спасательного буксирного судна «СБС-742» и гидрографического судна «ГС-402» военно-морской базы.

В ходе экскурсионных мероприятий строго соблюдался комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Юнармейский отряд «Морской пехотинец» прибыл из Сочи в Новороссийск для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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