27.06.2020 (10:15)

Сотрудники военной автоинспекции ЮВО на Кубани провели уроки экстремального вождения для водителей призыва «Весна-2020»

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в ходе проведения месячника «Армия против наркотиков» продемонстрировали молодым водителям, пришедшим в воинские части ЮВО и завершившим прохождение двухнедельного карантина, приемы экстремального и контраварийного вождения.

Занятия прошли на специально оборудованном автодроме на территории военного полигона Молькино, который предназначен для отработки высшего водительского мастерства.

Во время практических занятий сотрудники ВАИ подробно рассказали об устройстве автомобиля, работе его вспомогательных систем, рассмотрели способы торможения, проезд неровностей, прохождение поворотов и другое.

Водители под руководством сотрудников военной автоинспекции также получили навыки экстремального торможения, маневрирования задним ходом, движения «змейкой» на грузовых автомобилях.

Всего военными автоинспекторами в течение июня в зоне ответственности проведено пять практических конференций с привлечением свыше 3 тыс. человек.

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