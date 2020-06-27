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27.06.2020 (10:00)

Разведчики ЮВО приступили к отработке тактико-специальных задач на полигоне в Дагестане

Разведчики мотострелкового соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане в рамках лагерного сбора приступили к отработке тактико-специальных задач на полигоне Дальний.

В ходе занятий военнослужащим предстоит отработать действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов. Разведчики отработают задачи по поиску и взятию в плен снайперов условного противника, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.

Особое внимание уделяется совершенствованию навыков применения современного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС. Комплекс «Стрелец» обеспечивает речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.

Свыше 100 разведчиков ЮВО совершенствуют боевую выучку в различных условиях природного ландшафта. Расположение полигона Дальний позволяет отрабатывать учебно-боевые задачи в лесной, горной и степной местности.

Пресс-служба Южного военного округа
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