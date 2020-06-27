27.06.2020 (09:45)

Военнослужащие и гражданский персонал российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

В Абхазии на территории военного санатория российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в городе Гагры военнослужащие и гражданский персонал санатория Министерства обороны РФ приняли участие в общероссийском голосовании по поправки в Конституцию РФ.

В присутствии членов выездной участковой комиссии Посольства РФ в Республике Абхазия и российской военной базы был организован избирательный участок с выездными урнами, на котором около 300 работников санатория и около 100 военнослужащих и членов их семей реализовали свое конституционное право.

Также выездные мобильные пункты голосования организованы в отдаленных районах республики, для военнослужащих, которые в основной день голосования 1 июля заступят в караул или на боевое дежурство.

Для военнослужащих военной базы, находящихся на излечении в военно-медицинских учреждениях Минобороны РФ на территории ЮВО, также будет организована доставка выездных урн для голосования.



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