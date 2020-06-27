27.06.2020 (09:15)

В Абхазии начался учебно-методический сбор с командирами рот и батарей российской военной базы ЮВО

Учебно-методический сбор с командирами рот и батарей начался в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии.

В рамках сбора командирам предстоит освоить новейшие методики организации боевой подготовки, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов, в частности – ведения боя в городских условиях.

Во время занятий военнослужащие продемонстрируют методические знания проведения боевых стрельб в составе подразделений, а также порядок уничтожения заминированных объектов и подземных коммуникаций условного противника.

Кроме того, военнослужащие усвоят принципы применения беспилотных летательных аппаратов и приданных им сил и средств авиации в общевойсковом бою, отработают навыки вождения бронетехники и выполнят стрельбы из пистолетов Макарова и автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82А и танков Т72Б3.

В завершении сборов военнослужащим предстоит сдать экзамены по основным предметам боевой подготовки, в том числе тактической, огневой, физической и специальной подготовкам.



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