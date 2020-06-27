27.06.2020 (11:00)

Уникальный тендер-плашкоут для музея «Дорога жизни» отремонтирован специалистами «адмиралтейских верфей»

В рамках мероприятий 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в преддверии проведения Главного Военно-Морского Парада, специалисты предприятия «Адмиралтейские верфи» (Объединенная судостроительная корпорация) отремонтировали один из важнейших экспонатов музея «Дорога жизни» в поселке Осиновец Ленинградской области – тендер-плашкоут, построенного на предприятии в 1942 году.

Тендер-плашкоут грузоподъемностью 25 тонн, входящий в экспозицию музея «Дорога жизни» – один из 116 плашкоутов, построенных на Адмиралтейских верфях в годы войны. Судна этого типа участвовали в крупных десантных операциях на Ладоге и в Финском заливе. Кроме того, на тендерах эвакуировали людей из блокадного Ленинграда, а также перевозили продовольствие и боеприпасы.

«Важнейшая научно-историческая работа по восстановлению артефактов военного кораблестроения времен Великой Отечественной войны, которая проводится в Санкт-Петербурге во взаимодействии с судостроительными предприятиями Объединенной судостроительной корпорации, Центральным военно-морским музеем ярко показывает мужество корабелов, которые в сложнейших условиях строили для ВМФ страны корабли катера. Это уважительное отношение к нашей истории, к поколению, одержавшему Победу над фашизмом», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Тендер-плашкоут является частью экспозиции музея уже тридцать семь лет. На протяжении этого времени Адмиралтейские верфи следят за состоянием судна и своевременно проводят на нем необходимые ремонтные работы.

В этот раз судно нуждалось в проведении малярных работ. Специалисты предприятия зачистили корпус тендера-плашкоута от старой краски, обезжирили и перегрунтовали поверхность, а затем покрыли краской. В общей сложности работы заняли десять дней. Ремонт проходил на территории музея с соблюдением всех мер безопасности по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Тендер-плашкоут – легендарное судно, ставшее спасением для тысяч эвакуированных ленинградцев и настоящим символом Дороги жизни. Можно сказать, что для адмиралтейцев поддержание судна в хорошем состоянии – это дело чести», – подчеркнул заместитель генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Игорь Савельев.

«Это стало хорошим подарком всем нам в преддверии предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Адмиралтейские верфи и Центральный военно-морской музей связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в части организации выставочных и иных проектов в области культуры, которое необходимо продолжать и развивать», – отметил директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

В последний раз специалисты Адмиралтейских верфей ремонтировали тендер в 2014 году – на судне проходили работы по капитальному ремонту. Тогда на плашкоуте заменили поврежденные участки корпуса, восстановили утраченный исторический деревянный настил в трюмах, установили новый привальный брус, а также провели малярные работы. Следующий капитальный ремонт будет необходим судну не раньше, чем через 15 лет.



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