27.06.2020 (10:30)

В преддверии Главного военно-морского парада Центральная военно-морская библиотека представит ряд уникальных выставочных проектов в Адмиралтействе

В соответствии с указаниями Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова Центральная военно-морская библиотека и ее филиал в здании Главного Адмиралтейства в преддверии проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге представят ряд выставочных проектов.

Проекты включают в себя уникальные исторические документы, касающиеся создания и развития Российского Регулярного Флота в городе на Неве, Первый Морской устав Петра Великого, документы из летописи выдающихся морских сражений и великих географических экспедиций Российского флота, планы которых зарождались в Адмиралтействе.

Важнейшее место в выставочных проектах отведено роли Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне.

«Летопись Военно-Морского Флота достойно продолжается и в новейшей истории. Мы осваиваем Арктику, исследуем Антарктиду. Но мы всегда должны помнить нашу морскую историю, не забывать имена тех, кто ее вершил. В программу проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, также, включены исторические эпизоды», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов



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