27.06.2020 (07:18)

Команда ДВОКУ одержала победу на всеармейском конкурсе сильнейших экипажей БМП-2 ВС РФ

В Амурской области состоялся финал Всеармейского конкурса «Суворовский натиск» на лучший мотострелковый взвод Вооруженных Сил России. Четвертый год подряд чемпионами Вооруженных Сил России становится команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Второе командное место у Восточного военного округа, третье за Западным военным округом.

Победитель определялся в последний день заездов, которые проходили в форме эстафеты экипажей на одной боевой машине пехоты от каждой команды. Лучший результат команды курсантов-дальневосточников составил 1 час 12 минут 20 секунд. Высокий результат обусловлен не только безошибочным скоростным преодолением препятствий трассы, но и точной стрельбой из вооружения БМП-2 на огневом рубеже. По условиям соревнований каждый промах отправлял экипаж на штрафные круги.

В субботу состоялось торжественное закрытие игр с вручением переходящих кубков и медалей за призовые места. Награждение команд провели главный судья соревнований полковник Сергей Пименков, заместитель командующего ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, а также губернатор региона Василий Орлов.

Упорная борьба семи команд военных округов и профильных военных училищ длилась четыре дня. Участники соревновались в скоростном вождении боевых машин пехоты БМП-2 с умелым прохождением различных препятствий, точной стрельбе из вооружения. Конкурс является самым массовым и одним из самых зрелищных конкурсов в Армейских международных играх (АрМИ-2020).

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