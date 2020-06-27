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27.06.2020 (06:25)

Памятник собирательному образу снайпера открыли в республике Саха (Якутия)

Открытие памятника "В мемориальном комплексе "Солдат Туймаады", находящемся в Якутске, состоялось при участии главы Якутии Айсена Николаева и мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.

Памятник установили представители студенческого строительного отряда. Он представляет собой статую воина в пилотке и в развевающейся за солдатской спиной плащ-палатке, держащим в руках снайперскую винтовку. Высота архитектурного произведения 2,5 метра. Статуя установлена на постаменте и отлита на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.

Прототипом скульптуры стал собирательный образ якутских воинов-снайперов, особенно отличившихся в годы Великой Отечественной войны, которые принимали участие в решающих битвах, а также в освобождении Европейских стран, оккупированных немецкими войсками и в разгроме Берлина.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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