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27.06.2020 (07:01)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине проведен День безопасности дорожного движения

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах проведен День безопасности дорожного движения, организованный должностными лицами Военной автомобильной инспекции.

Главная цель мероприятия — повышение эффективности работы органов военного управления и командиров всех степеней по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей, недопущению  травматизма на дорогах детей, военнослужащих и гражданских лиц.

В рамках Дня безопасности дорожного движения с водителями проводятся занятия со сдачей зачетов на знание Правил дорожного движения и изучению требований безопасности по управлению автомобильной техникой. Особое внимание было уделено показу последствий нарушения правил дорожного движения и превышения скоростного режима на дорогах.

К занятиям было привлечено более 1000 военнослужащих, соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа, по призыву и контракту, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военная полиция
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