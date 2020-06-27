27.06.2020 (07:01)
В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине проведен День безопасности дорожного движения
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах проведен День безопасности дорожного движения, организованный должностными лицами Военной автомобильной инспекции.
Главная цель мероприятия — повышение эффективности работы органов военного управления и командиров всех степеней по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей, недопущению травматизма на дорогах детей, военнослужащих и гражданских лиц.
В рамках Дня безопасности дорожного движения с водителями проводятся занятия со сдачей зачетов на знание Правил дорожного движения и изучению требований безопасности по управлению автомобильной техникой. Особое внимание было уделено показу последствий нарушения правил дорожного движения и превышения скоростного режима на дорогах.
К занятиям было привлечено более 1000 военнослужащих, соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа, по призыву и контракту, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.