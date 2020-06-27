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27.06.2020 (05:56)

В соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии продолжается выполнение мероприятий по профилактике вирусных инфекций

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, в связи с распространением пандемии короновируса, специалистами медицинской службы реализовывается комплекс мер по профилактике распространения вирусных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала.

Так, во всех воинских частях созданы необходимые запасы медикаментов, диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств, ежедневно проводится двухразовая «термометрия» -  дважды в день медики измеряют температуру тела военнослужащих. Помимо этого, вход на территорию воинских частей разрешен только при наличии медицинских масок, а личный состав, прибывающий из командировок или отпусков, проходит тщательный медицинский осмотр с возможной самоизоляцией и карантинными мерами.

Военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты, совместно со специалистами медицинской службы ежедневно проводится дезинфекция помещений, в частности контрольно-пропускных пунктов, штабов, казарм.

При проведении приемов пищи, при входе  в столовые организована санитарная обработка обуви, кожи рук и лица.

Принятые профилактические меры, прогнозирование обстановки и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволяют военным медикам максимально снизить риск заболеваемости личного состава.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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