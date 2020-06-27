27.06.2020 (06:54)

В Приморской общевойсковой армии ВВО начались учебно-методические сборы с командирами батальонов

На базе соединений и воинских частей Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа стартовали учебно-методические сборы с командирами батальонов.

На мероприятие привлечено свыше 200 офицеров, для обеспечения учебного процесса задействовано около 20 единиц военной техники. Их обучат новым методикам ведения общевойскового боя, борьбе с беспилотными летательными аппаратами и низколетящими воздушными средствами противника, использованию средств радиоэлектронного подавления и другим передовым техникам по организации занятий по различным предметам боевой подготовки.

В завершении мероприятия каждый офицер будет проверен на профессиональную подготовленность и уровень методического мастерства. Офицеры штаба общевойскового объединения проведут с комбатами лекционные и практические занятия по огневой подготовке и вождению.

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