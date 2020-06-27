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27.06.2020 (06:46)

Магаданским военкоматом в ходе текущей призывной кампании будет от-правлено в войска порядка 150 граждан

Магаданским военкоматом в ходе текущей призывной кампании будет отправлено в войска порядка 150 колымчан. Новобранцами из Магаданской области комплектуются практически все части и соединения Восточного военного округа, а некоторые отправятся выполнять свой воинский долг и на территории других военных округов.

Традиционно большая часть магаданских юношей попадает в учебные части и соединения. Там  парни получают новые для себя воинские специальности, овладевают сложной военной техникой и вооружением.

По прибытию в воинские части ВВО военнослужащие проходят комплекс карантинных мероприятий, он занимает не менее 14 дней. На это время личный состав размещается в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контролируют здоровье военнослужащих постоянно, с термометрией не реже четырёх раз в сутки. Новобранцы с признаками респираторных заболеваний немедленно изолируются, тестируются на наличие коронавирусной инфекции. Разумеется, они получат всю необходимую медицинскую помощь.

Увольнение в запас военнослужащих, которые отслужили свой положенный год по призыву, проводится в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом при убытии к месту жительства с каждым из них проводится инструктаж специалистами медицинской службы о соблюдении мер личной гигиены и ограничений, вызванных распространением пандемии. На путь следования военнослужащим выдаются медицинские маски, продовольственные пайки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Восточный военный округ
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