26.06.2020 (23:20)

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная запуску международного проекта «Живая Память»

В Информационном телеграфном агентстве России состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная запуску международного Проекта «Живая Память», учредителем которого выступил Благотворительный фонд «Достойная память» при непосредственной поддержке Минобороны России.

Участниками пресс-конференции стали:

генерал-майор в запасе Кирилин Александр Валентинович, помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации Министерства обороны Российской Федерации;

Филиппов Вячеслав Сергеевич, руководитель Федерального военного мемориального кладбища;

Скрипкараш Анжела Илларионовна, генеральный директор Благотворительного фонда «Достойная память», автор и руководитель Международного Проекта «Живая Память».

К конференции в ИТАР-ТАСС в режиме онлайн присоединились руководители организаций, которые выступили соорганизаторами Проекта.

Международный проект «Живая память» стартовал 22 июня 2020 года с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, а также венков и цветов к братским могилам и мемориалам Великой Отечественной войны по всей стране. Проект проводится при поддержке Минобороны России и является долгосрочным. Его акции и мероприятия каждый год будут начинаться 27 января в день снятия блокады Ленинграда и заканчиваться 3 декабря в День Неизвестного солдата.

Основными целями проекта являются:

привлечение внимания общественности к сохранению памяти о подвиге народа-победителя, внесшего ключевой вклад в Победу над врагом в 1945 году;

установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества;

недопущение попыток фальсификации истории о Второй Мировой войне;

воспитание у молодежи и подрастающего поколения патриотизма и духовно-нравственных ценностей.

В настоящее время к проекту присоединяются участники из различных регионов Российской Федерации, а также из республик бывшего СССР таких, как Казахстан, Молдовия, Азербайджан.

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