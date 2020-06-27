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27.06.2020 (05:00)

По поручению Президента РФ Минобороны России возведет два многофункциональных медцентра в Пскове и Великих Луках

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ на территории Псковской области в городах Псков и Великие Луки Минобороны России будут возведены два многофункциональных медицинских центра, оснащенных современным медицинским оборудованием и техникой.

Военнослужащие соединения железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) переброшены в Псковскую область для выполнения отдельных видов работ по подготовке площадок строительства многофункциональных медицинских центров.

Личный состав батальона механизации соединения железнодорожных войск ЗВО, совершив марш железнодорожным транспортом протяжённостью около 1500 км из Мурманской области, где выполнял задачу по восстановлению железнодорожного сообщения в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, прибыл в г. Псков и приступил к первому этапу подготовки площадки для строительства.

В г. Великие Луки прибыли военнослужащие и техника железнодорожных войск ЗВО из города Брянска, совершив марш на штатной технике свыше 500 километров.

Каждое подразделение обеспечено современной специальной военной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, а также грузовыми автомобилями-самосвалами КамАЗ и УРАЛ.

За прошедшие сутки личный состав подразделений произвел срез растительного слоя объемом более 4,5 тысяч кубических метров и разработку грунта под котлованы объемом более 6,5 тысяч кубических метров на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки.

Всего к работам привлечены около 50 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники железнодорожного соединения ЗВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ , Военное строительство , COVID-19
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