27.06.2020 (00:08)

Девушки-курсанты Краснодарского училища летчиков продолжают осваивать самолеты Л-39 в ходе лётной практики

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им.А.К.Серова в ходе начальной летной практики 4 девушки-курсанта 3 курса, проходящие обучение по специальностям дальней, штурмовой и истребительной авиации, выполнили практические полеты на самолетах Л-39.

Полеты выполнялись с летчиками-инструкторами ВУЗа на одном из аэродромов на территории Краснодарского края. Во время вылетов девушки выполняли взлеты и посадки, а также отрабатывали технику пилотирования в пилотажных зонах.

Ранее 4 девушки-курсанты 3 курса были переведены на новые для себя специальности, прошли теоретическую и тренажерную подготовку, сдали необходимые зачеты, получив допуск к практическим полетам.

Прежде, чем девушки смогут самостоятельно поднять самолет в воздух, им предстоит совершить более 70 вылетов в рамках вывозной программы с налетом более 20 часов. Первая летная практика продлится до октября 2020 г.

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