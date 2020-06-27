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27.06.2020 (07:00)

С начала работы в Чите полевого военного госпиталя более 30 пациентов полностью вылечились от COVID-2019

С начала работы в Чите полевого военного госпиталя на 100 коек получили 52 человека медицинскую помощь, 33 пациента из них полностью вылечились от коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки выписано 7 пациентов», – пояснила заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.

Профессиональная работа военных медиков позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае.

«В госпиталь поступило пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на стационарном лечении сейчас находится 19 человек», – уточнила Туяна Смагулова.

Медицинский персонал полевого военного госпиталя продолжает прием и оказание помощи пациентам. В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

«В этом госпитале работают очень хорошие люди, которым я очень благодарна, отношение врачей к больным очень хорошее, большое спасибо!» - отзывается о персонале госпиталя Анна Непомнящая.

Об условиях стационарного лечения в госпитале и медицинском персонале пациенты, выписанные из госпиталя отзываются положительно.

«Бытовые условия госпиталя отличные, все способствует выздоровлению. Отношения военных медиков к пациентам отличное, к каждому индивидуальных подход» - рассказал Николай Татарян бывший пациент госпиталя.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край. Медицинский персонал госпиталя с 7 июня 2020 года осуществляет прием и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Медицина
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