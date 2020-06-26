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26.06.2020 (23:20)

Военные инженеры определили лучших в конкурсе «Безопасный маршрут»

Всеармейский этап конкурса инженерных подразделений «Безопасный маршрут» в рамках Армейских международных игр-2020 проведен на объектах учебно-материальной базы соединения инженерных войск Южного военного округа в г. Каменск-Шахтинском.

В состязании приняли участие 10 команд от соединений и объединений инженерных войск центрального, окружного и армейского подчинений военных округов и Северного флота. В связи с текущей обстановкой, все этапы соревнования проведены в пунктах постоянной дислокации. Всего задействовано более 300 военнослужащих и свыше 90 единиц военной и специальной техники.

Команды соревновались с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3М2, путепрокладчика БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-3М, выступая в роли отряда обеспечения движения для непосредственного обеспечения прохождения танковых подразделений. Участники выполнили задачи по разведке и разминированию местности, уничтожению обнаруженных инженерных боеприпасов, оборудованию переходов через препятствия, подготовке колонных путей, проделыванию проходов в заграждениях и разрушениях. Инженерно-штурмовые отделения, добавленные в прошлом году в программу конкурса, выполнили комплекс задач по десантированию из макета вертолета, преодолению препятствий, штурму здания, разминированию местности.  

По итогам состязания победила отдельная инженерная бригада Южного военного округа. С 20 июля команда приступает к комплексным тренировкам на подготовленной трассе 210 Межвидового регионального учебного центра (г. Кстово, Нижегородская обл.).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Инженерные войска , Безопасный маршрут
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