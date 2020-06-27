27.06.2020 (07:00)
Военные понтонёры ЗВО показали возможности новых катеров во время соревнований «Открытая вода» под Владимиром
Специалисты понтонно-переправочных подразделений инженерных войск Министерства Обороны Российской Федерации продемонстрировали возможности новых катеров.
Новые военные катера БМК-МТ и БМК-МО будут использованы для наведения понтонных парков ПП-2005М, задействованных в Международных соревнованиях «Открытая вода-2020» на водном полигоне «Вантовый мост» Западного военного округа во Владимирской области.
Военные катера оснащены тягой с отклоняемым вектором тяги на 360 градусов и способны двигаться под любым углом – бортом, кормой и носом. Также катера имеют свободный проход с носа на корму для удобства работы со всеми палубными механизмами, а также обладают универсальными сцепными и электро-гидравлическими устройствами.
Всего в подготовках к Международным соревнованиям «Открытая вода-2020» задействовано около 500 военнослужащих инженерных, мотострелковых и РХБ защиты войск Западного военного округа, а также более 130 единиц вооружения, военной и специальной техники.