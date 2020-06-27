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27.06.2020 (06:30)

Подразделения антитеррора общевойсковой армии ЗВО провели специальное учение в Белгородской области

Подразделения по противодействию терроризму общевойсковой армии Западного военного округа провели специальное учение в Белгородской области.

Согласно плану учения, получив сигнал боевой тревоги, военнослужащие выдвинулись в захваченный «боевиками» район военного городка и организовали управление подразделений с территориальными исполнительными органами, а также с подразделениями Росгвардии. Под прикрытием бронетехники БТР-82-АМ военнослужащие выполнили задачи по блокированию района, провели радиационную, химическую и биологическую, а также инженерную разведку местности ликвидировали противника.

В ходе проведения учения по освобождению заложников штаб руководства учениями отработал задачи по оперативной эвакуации пострадавших и ликвидации возгорания на территории военного городка.

Всего к учениям было привлечено свыше 200 военнослужащих и сотрудников структур исполнительной власти, задействовано свыше 15 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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