27.06.2020 (06:00)

В честь 75-летия Победы в Воронежской области будет открыт монумент героям-танкистам

В рамках празднования 75-летия Победы установили монумент героям-танкистам в Острогожском районе Воронежской области.

Новый памятник будет открыт возле села Ездочное, в память о легендарном экипаже КВ-1 «Беспощадный» и его командире – уроженце села Терновое Павле Максимовиче Хорошилове.

В церемонии открытия примут участие военнослужащие воронежского гарнизона Западного военного округа и учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации.

«Беспощадный» был построен на средства поэтов Самуила Маршака и Сергея Михалкова, художников Кукрыниксы и вручён бригаде воинов-танкистов. Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений установили подарок ИС-3 с выделяющийся на башне надписью «Беспощадный», который в 1977 году был размещён в Новограде-Волынске гвардейской танковой бригадой общевойсковой армии ЗВО и теперь перемещён на свою историческую родину.

Ремонтно-восстановительные работы, а также транспортировку танка проводили свыше 30 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Справочно:

Танк ИС-3 – символ победы войск в Великой Отечественной войне. Впервые ИС-3 был показан на Берлинском параде союзных войск ВМВ 7 сентября 1945 года и продемонстрировал всю огневую мощь танкистов на фоне американских Першингов.

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