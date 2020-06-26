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26.06.2020 (21:06)

На авиабазе Энгельс прошла церемония вручения военнослужащим сертификатов на жилищные субсидии

В торжественной обстановке командир Энгельсского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Дальней авиации полковник Александр Симоненко и начальник Саратовскоого территориального отделения ФГКУ «Центррегионжилье» Александр Жадан поздравили военнослужащих авиабазы с важным событием и вручили им решения о предоставлении жилищной субсидии для приобретения или строительства жилья и включении в накопительно-ипотечную систему.

«Приобретение собственного жилья для любого человека всегда большая радость. Кроме того, освобождённые служебные квартиры будут предоставлены прибывающим в гарнизон для дальнейшего прохождения службы новым военнослужащим и членам их семей» - отметил в ходе своего выступления Александр Жадан.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Жилье , ВКС
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