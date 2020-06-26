26.06.2020 (22:51)

Беспилотные летательные аппараты будут обеспечивать объективность судейства на всеармейском конкурсе «Танковый биатлон» в Подмосковье

Более пяти видеокамер и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» будут обеспечивать объективное судейство на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» среди военных округов и флотов, которые пройдут на полигоне Алабино Западного военного округа с 29 июня по 4 июля.

Расчеты комплексов с БЛА обеспечат видеотрансляцию в режиме реального времени и фотосъемку для судейской бригады. Также связисты гвардейской танковой армии установят на трассе более пяти видеокамер, сигнал с которых будет передаваться на мониторы судейской коллегии.

Свыше 20 судей в режиме онлайн будут отслеживать прохождение трассы экипажами танков Т-72Б3. Данные объективного контроля обеспечат судейскую бригаду информацией о прохождении 4-километровой трассы состязаний на всем ее протяжении. Для устойчивого сигнала развернуты четыре стационарных цифровых радиорелейных и порядка 20 переносных станций.

За путевки представлять Вооруженные силы России на международном конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр будут бороться свыше 40 экипажей танков Т-72Б3.

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