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26.06.2020 (22:47)

В Ленинградской области более 100 корректировщиков огня артилерии проверили навыки в ходе боевых стрельб

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, на завершающем этапе подготовки  провели тренировку на местности с применением огня из 120-мм  минометов 2Б-11.

В рамках комплексного занятия, мотострелки отработали порядок скрытного выдвижения на командно-наблюдательный пункт, совершенствовали навыки в определении координат целей для поражения, наблюдении за полем боя и внесение корректировок для производства последующих залпов в соответствии с наблюдаемыми разрывами.

Минометные расчеты, находясь на огневых позициях, получали данные поправок по средствам радиосвязи.  Боевая стрельба  велась  по полноразмерным мишеням, имитирующим огневые позиции  бронетехники и живую силу условного противника. Минометные расчеты  выполнили свыше 50 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям. 

Кроме того, в целях дополнительного контроля и повышения точности стрельбы  были задействованы беспилотные летательные аппараты Орлан-10.

К проведению контрольного комплексного занятия было привлечено более 150 военнослужащих объединения и около 30 единиц вооружения и военной техники.

Корректировщики артиллерийского огня выполняют задачи по передаче необходимых поправок для стрельбы приданым подразделениям в соответствии с результатами наблюдения за полем боя. Проведенное занятия является завершающим и проводится в рамках месячного лагерного сбора.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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