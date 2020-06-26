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26.06.2020 (22:00)

Палубные истребители Северного флота приступили к выполнению тренировочных полётов с отработкой элементов воздушного боя

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота приступили к проведению  учебно-тренировочных полетов над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах принимают участие 6 экипажей палубных истребителей Су-33.

В ходе выполнения полётных заданий пилоты на практике отрабатывают тактические приемы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств условного противника.

Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя, палубные летчики-истребители совершенствуют навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей. В небе они выполняли отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей. Также пилоты отрабатывают групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

Полёты проходят с аэродрома Североморск-3 в Мурманской области.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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